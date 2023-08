Oppenheimer, l’uomo che portò il mondo in una nuova era. Dal 23 agosto al cinema

Esce mercoledì nelle sale italiane il film “Oppenheimer” del regista britannnico Christopher Nolan (Batman, Inception, Dunkirk) che racconta la storia dell’uomo che inventò la bomba atomica. Il film si configura come un kolossal biografico, reso dinamico da un cast stellare: Cillian Murphy (Robert Oppenheimer), Robert Downey jr (il senatore Lewis Strauss), Emily Blunt, Matt Damon, Jason Clarke, Kenneth Branagh.

Il fisico americano Robert Oppenheimer è descritto come un uomo gelido e ambizioso; il desiderio di entrare a far parte della storia dell’umanità è talmente radicato in lui, che non teme neppure l’idea di fare entrare il mondo in una nuova era, che potrebbe portarlo alla distruzione.

Il film è caratterizzato dall’opposizione tra luce e oscurità, bene e male e pone al centro della trama la questione morale. Sebbene Oppenheimer conosca le possibili conseguenze della realizzazione del “Progetto Manhattan”, egli è solo uno scienziato a cui interessa esclusivamente lo sviluppo di un ordigno, senza pensare troppo a ciò che ne deriverebbe.

C’è chi ha visto in “Oppenheimer” un film di fantascienza e chi uno di spionaggio. C’è chi addirittura ha visto in questa pellicola un film che fa riflettere sul cambiamento climatico. Una cosa è certa però, che si tratta di un film molto attuale perché fa riflettere su quello che sta accadendo oggi nel mondo dal punto di vista geopolitico, accendendo nell’opinione pubblica, distratta dal fluire della vita frenetica quotidiana, molti interrogativi sugli armamenti nucleari.

“Oppenheimer” sarà al Cinema Concordia di Agrigento da 23 agosto. Orario degli spettacoli 18.00- 21.30