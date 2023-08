In un’atmosfera carica di energia e spensieratezza, il prossimo giovedì 24 agosto si prospetta un evento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento. Il noto pezzo “Fragole” di Achille Lauro e tanto altro ancora saranno protagonisti di una serata che promette di unire la passione per la musica italiana e il desiderio di trascorrere una notte di puro svago.

L’appuntamento “Giovedì all’italiana” ritorna con grande stile, presentato da Pablo 🇮🇹, e questa volta con una guest star che non potrà che far brillare la serata: Rose Villain. La giovane artista, con il suo stile unico e magnetico, prenderà il palco del Kaos Discoclub per offrire al pubblico un’esibizione coinvolgente e indimenticabile.

L’evento non si limita solamente alla musica, ma rappresenta anche un’occasione per celebrare la cultura italiana, riunendo gente da ogni angolo del paese per condividere momenti di festa e condivisione. “Giovedì All’Italiana” non è solamente un’opportunità di divertimento, ma diventa un modo per rendere omaggio alle radici musicali e culturali che ci legano.

La presenza di Rose Villain sul palco promette di trasformare la serata in un’esperienza eccezionale, dove le note travolgenti e le melodie coinvolgenti si uniranno alle risate e alle emozioni di una folla animata dal desiderio di vivere appieno il fascino della notte.

Preparatevi dunque per una serata di musica, gioia e fraternità, mentre “Giovedì all’italiana with Pablo 🇮🇹 presenta: ROSE VILLAIN” trasforma il Kaos Discoclub in un luogo di ritrovo per tutte le anime in cerca di una serata fuori dal comune. Non mancate all’appuntamento con la musica e il divertimento italiani!