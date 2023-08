In sella ad un motociclo, sono finiti contro il palco allestito in piazza Progresso, a Licata, a pochi metri dalla fiera di Sant’Angelo. Due giovani di Palma di Montechiaro di 26 anni e 30 anni, dopo essere stati sottoposti alle cure mediche del pronto soccorso del “San Giacomo d’Altopasso”, sono stati trasferiti in elisoccorso, e adesso si trovano ricoverati, in prognosi riservata, rispettivamente all’ospedale “Cannizzaro” di Catania e al presidio ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo.

I due giovani, a bordo di un motociclo Piaggio, stavano percorrendo un’arteria del centro cittadino, all’improvviso e per cause ancora in corso di accertamento da parte dei poliziotti della sezione Volanti del Commissariato di Pubblica sicurezza, all’altezza del Municipio, il ventiseienne che si trovava alla guida, ha perso il controllo del mezzo, finendo per sbattere contro il palco.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni commercianti della fiera di Sant’Angelo. Sul posto si sono precipitate due ambulanze del 118, e da lì a poco, i feriti sono stati trasportati al nosocomio licatese, dove i medici li hanno curati e medicati, e valutando le gravi condizioni, hanno disposto per entrambi il trasferimento in altre strutture sanitarie. I poliziotti si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.