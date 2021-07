“Operazione San Calogero 2021”, le attività che hanno sposato il progetto

Le parole associazionismo e volontariato vogliono dire aiutare e collaborare con gli altri, un connubio che ad Agrigento sta caratterizzando i festeggiamenti in onore di San Calogero. Sono diverse le attività che hanno detto “sì” all’iniziativa “Operazione San Calogero 2021″. I Carabinieri del comando provinciale che lavorano come anello di unione tra le diverse associazioni e il territorio, hanno coinvolto la Confcommercio di Agrigento, Fipe Agrigento, l’associazione “Volontari di strada”, l’Associazione Nazionale Carabinieri e ANIOC – Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavallaresche. Per tutta la durata dei festeggiamenti, verrà realizzata una colletta di generi di prima necessità. Diverse le attività commerciali della città di Agrigento, sensibili all’appello lanciato, che hanno aderito ad un’iniziativa per aiutare le famiglie più bisognose.