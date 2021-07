Proseguono i lavori di completamento del Resort Torre Salsa

L’inaugurazione è prevista per il giungo 2022. Entro quella data saranno stati completati i lavori per la costruzione del resort di lusso in contrada Torre Salsa, tra Siculiana e Montallegro. “L’Adler Spa Resort Sicilia avrà 210 posti letto e a regime darà lavoro a 150 persone. La struttura, così come riportato dal GDS, sarà aperta almeno nove mesi l’anno (da marzo a novembre) e l’ambizione è quella di allungare la stagione a undici mesi”, spiega in una nota l’Adler, società altotesina della famiglia Sanoner che si occupa da due secoli di impresa turistica e che ha deciso di ampliare l’offerta con una località di mare scegliendo la Sicilia.

Il nuovo resort della famiglia Sanoner “farà parte di un numero ristretto di alberghi di alta qualità situati in contesti unici di grande pregio paesaggistico. La filosofia Adler – viene spiegato nella nota – è da sempre quella di promuovere i territori in cui si inseriscono le strutture, valorizzando le risorse naturali e socio-culturali del contesto. Questo si traduce in un’architettura ecosostenibile volta a minimizzare l’impatto sull’ambiente utilizzando materiali naturali e locali ed inserendo le strutture perfettamente nel paesaggio, per esempio sono previsti edifici monopiano con tetti a verde ed un progetto a verde con piante autoctone”.

Inoltre, ci sarà “un’offerta enogastronomica all’insegna dei valori della regionalità e dell’agricoltura biologica e biodinamica. Questo significa – prosegue la nota – che nell’approvvigionamento saranno privilegiati i produttori locali. Un’offerta esperienziale autentica per i clienti, che ha al centro attività volte a fargli conoscere in modo rispettoso le risorse naturali e le persone del territorio in cui si inseriscono le strutture e una politica del personale volta ad offrire ai collaboratori un lavoro stabile e di farli crescere insieme all’azienda. La scelta dei collaboratori è dettata dalla filosofia del progetto di offrire al cliente uno stretto rapporto con il luogo e il territorio”.

“Tutti questi punti salienti della nostra filosofia – sottolinea Moritz Sanoner – ci hanno guidato nella progettazione e concezione del futuro Adler Spa Resort Sicilia. Ad oggi i lavori stanno procedendo molto bene e non vediamo l’ora di poter accogliere i nostri primi clienti a fine giugno 2022”. L’investimento complessivo è di 45 milioni di euro, di cui oltre 10 milioni arrivano da un finanziamento di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Adler Spa Resort Sicilia di Torre Salsa offrirà 108 camere, di cui 94 doppie e 14 family-suites. Il progetto porta la firma dell’architetto Ugo J. Demetz.