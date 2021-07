Covid, la Sicilia prima in Italia per aumento dei contagi

Gli attuali positivi sono 3.457. facendo segnare 100 casi in più nonostante i 119 guariti delle ultime ore. Non si registrano nuove vittime e dunque il totale resta di 5.987. Sul fronte ospedaliero sono 148 i ricoverati 20 dei quali in terapia intensiva, dove da tre giorni ormai si registra una crescita costante anche se di un solo caso ogni 24 ore.

Questa la distribuzione dei nuovi casi. Catania 52, Palermo 44, Caltanissetta 38, Ragusa 29. Trapani 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8, e Messina 5.