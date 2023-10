Evade dagli arresti domiciliari, e in evidente stato di ubriachezza, con un coltello tenta di colpire la sorella. E’ accaduto a Castrofilippo dove i carabinieri, accorsi in maniera fulminea, hanno bloccato e arrestato un trentaquattrenne del luogo. Le ipotesi di reato contestate sono evasione dagli arresti domiciliari e minacce aggravate. Su disposizione del magistrato di turno, l’indagato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Licata, in attesa dell’udienza di convalida.