Operazione della Mobile con decine di poliziotti ed un elicottero

E’ in corso da questa mattina a Licata una maxi operazione della polizia di Stato. Decine e decine di poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento stanno setacciando palmo a palmo alcune zone del grosso centro dell’Agrigentino, con l’ausilio dall’alto di un elicottero. Non solo il centro cittadino, ma anche zone di campagna. Non è esclusa la notifica di provvedimenti giudiziari. Nelle scorse settimane il quartiere Bronx è stato al centro di una maxi operazione antidroga condotta proprio dalla Squadra Mobile di Agrigento che ha portato all’arresto di venticinque persone. (IN AGGIORNAMENTO)