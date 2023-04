Gli ingegneri insistono sul recupero del gap infrastrutturale e tornano alla carica sulla realizzazione di un aeroporto

Gli ingegneri insistono sul recupero del gap infrastrutturale, soprattutto dopo l’importante designazione di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Gli ingegneri della Provincia di Agrigento, quasi un anno fa, avevano già aderito ufficialmente al progetto “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, che va oltre i confini comunali, coinvolgendo il più ampio territorio provinciale, e adesso intendono continuare a dare il proprio contributo al territorio. La designazione riporta, però, al centro del dibattito il grave gap infrastrutturale in cui versa l’area sud-occidentale della Sicilia e rilancia i contenuti del “Manifesto del 30 ottobre 2021”, condiviso con tutta la Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Agrigento (Ordini degli Architetti, Agronomi e Forestali, Geologi, Geometri, Ingegneri e Periti Agrari) e molti altri stakeholders, che si pone come primo obiettivo, tra gli altri, la realizzazione di uno scalo aeroportuale raggiungibile in meno di un’ora, sito nel territorio agrigentino. “Per realizzare e gestire l’aeroporto nel territorio centro sud della Sicilia, in prossimità di Agrigento l’Ordine provinciale degli ingegneri- dice il presidente, Achille Furioso-, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Rete delle Professioni Tecniche della Provincia , ha predisposto un emendamento alla Legge di Bilancio del 2021 per reperire i fondi necessari, che sono assai inferiori rispetto a quelli previsti per altre importanti infrastrutture viarie”. Nel condividere l’iniziativa proposta dal “Comitato pro-aeroporto”, considerato che tutti i Consigli comunali della Provincia di Agrigento hanno deliberato a favore dell’infrastruttura, vista l’azione propulsiva svolta dalla Commissione Infrastrutture dell’ex Provincia e la designazione di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, gli ingegneri auspicano che “si possa riportare alla ribalta nazionale il tema della carenza infrastrutturale della zona sud-occidentale della Sicilia e invitano tutti i Soggetti politici, le Istituzioni e la società civile a unire le forze per lo sviluppo socio-economico del Territorio, ribadendo la propria disponibilità a supportare l’iniziativa. Tutto ciò nella consapevolezza che la nostra terra, se riuscisse a superare il grave gap infrastrutturale che l’ha progressivamente isolata dal resto del Paese, rilancerebbe autorevolmente il proprio ruolo naturale di Porta d’Europa sul Mediterraneo, sia dal punto di vista socio-culturale che da quello economico e commerciale.”