Covid in provincia di Agrigento: altri 127 nuovi positivi. In aumento i ricoveri in ospedale

Nessuna nuova vittima, ma accertati 127 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 551 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 136.820 (1 marzo 2020 – 1 settembre 2022). In totale i guariti sono 136.820. Gli attuali positivi sono 1.313, di cui 1.288 in isolamento domiciliare, e 25 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 13 al presidio ospedaliero riberese, e 11 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 615 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 530.413 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report dell’1 settembre 2022 sono 187.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’1 settembre: Agrigento 18.937 (187 attuali contagiati, 18.681 guariti e 69 deceduti); Alessandria della Rocca 685 (8 attuali contagiati, 674 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.595 (29 attuali contagiati, 2.558 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.151 (32 attuali contagiati, 1.118 guariti e 1 deceduto); Burgio 694 (6 attuali contagiati, 685 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 409 (6 attuali contagiati, 400 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 890 (18 attuali contagiati, 865 guariti, e 7 deceduti); Camastra 660 (6 attuali contagiati, 648 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.853 (9 attuali contagiati, 1.841 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.340 (38 attuali contagiati, 3.282 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.611 (85 attuali contagiati, 12.464 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.411 (17 attuali contagiati, 2.385 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 979 (7 attuali contagiati, 966 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.054 (11 attuali contagiati, 1.039 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.082 (10 attuali contagiati, 1.066 guariti e 6 deceduti); Comitini 292 (4 attuali contagiati, e 288 guariti); Favara 12.903 (98 attuali contagiati, 12.768 guariti e 37 deceduti); Grotte 1.522 (10 attuali contagiati, 1.507 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 391 (3 attuali contagiati, 387 guariti e 1 deceduto); Licata 10.371 (131 attuali contagiati, 10.192 guariti, 48 deceduti); Lucca Sicula 496 (8 attuali contagiati, 487 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.833 (75 attuali contagiati, 3.741 guariti e 17 deceduti); Montallegro 807 (10 attuali contagiati, 789 guariti e 8 deceduti); Montevago 751 (9 attuali contagiati, 740 guariti e 2 deceduti); Naro 2.081 (11 attuali contagiati, 2.056 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.027 (45 attuali contagiati, 6.941 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.346 (38 attuali contagiati, 5.289 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.366 (14 attuali contagiati, 2.344 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.230 (52 attuali contagiati, 4.158 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.207 (34 attuali contagiati, 3.159 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.591 (12 attuali contagiati, 1.574 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.866 (41 attuali contagiati, 5.789 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.299 (26 attuali contagiati, 1.245 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.165 (25 attuali contagiati, 1.130 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.251 (15 attuali contagiati, 2.229 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 490 (6 attuali contagiati, 483 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 700 (9 attuali contagiati, 689 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.797 (27 attuali contagiati, 1.757 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.200 (22 attuali contagiati, 1.175 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.829 (109 attuali contagiati, 12.664 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.721 (8 attuali contagiati, 1.705 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 387 (2 attuali contagiati, 384 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.