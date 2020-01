Operazione antidroga nell’Agrigentino: una donna arrestata e altre due denunciate

Operazione antidroga dei poliziotti del Commissariato di Canicattì, unitamente al personale della squadra Mobile di Agrigento. Hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione della canicattinese Morena Milazzo, 32 anni, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati undici grammi di cocaina e un panetto di hashish, di quasi 99 grammi, nonché un bilancino di precisione.

Nella circostanza, la donna ha opposto resistenza all’esecuzione dell’atto del controllo, unitamente ad altre due donne, sue congiunte. Per tali ragioni la stessa è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio ed associata presso la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Le tre donne, inoltre, sono state denunciate per resistenza a Pubblico ufficiale. Il Gip del Tribunale di Agrigento, dopo aver convalidato l’arresto della Milazzo, ha disposto la misura degli arresti domiciliari.