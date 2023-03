Sedicenne con proiettile in testa: indagato il cugino 14enne

Svolta nelle indagini sul caso del sedicenne licatese ferito alla testa da un colpo sparato con un’arma ad aria compressa. Nel registro degli indagati è stato iscritto un quattordicenne cugino della vittima. L’ipotesi di reato avanzata è lesioni personali gravi. L’inchiesta è passata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Un gioco fra cugini ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Il sedicenne è ricoverato al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, e tenuto sotto stretta osservazione. La prognosi resta riservata, ma il minorenne non è in pericolo di vita.

A fare chiarezza su quello che è stato un incidente sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, e la Procura di Agrigento con a capo il facente funzioni Salvatore Vella, e il sostituto Gaspare Bentivegna. Il ragazzino, appena giunto al pronto soccorso all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, ha raccontato d’essere caduto e d’aver sbattuto la tempia nello spigolo di un mobile. Sottoposto a Tac, i medici hanno invece scoperto che in testa aveva un corpo estraneo, in metallo, di circa 7 millimetri.