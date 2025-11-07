Agrigento piange Giuseppe Iacolino, padre di Salvatore Iacolino e suocero di Letizia Taverna. Uomo colto, intelligente, profondamente legato alla vita e alla sua amata moglie Mimma, lascia un ricordo affettuoso in quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Per tutti era “Peppino”, o “’u professuri”, appellativi che raccontano il rispetto e l’affetto che lo circondavano. Nonno di Daniela Catalano, già presidente del Consiglio comunale di Agrigento, e di Giorgia Iacolino, consigliere comunale, Giuseppe Iacolino ha rappresentato una figura di grande equilibrio, cultura e umanità. Alla famiglia tutta giungano le più sentite condoglianze.

