Complessivamente 357 persone identificate, 145 veicoli ispezionati e 5 locali passati al setaccio. È questo il bilancio di due giorni di controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato a Licata tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre, nell’ambito di un piano provinciale mirato al contrasto della criminalità diffusa.

L’operazione, coordinata dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale, ha puntato a prevenire i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, affiancando al pattugliamento su strada il monitoraggio delle attività commerciali.

Nel dettaglio, le pattuglie hanno allestito dieci posti di controllo lungo le arterie cittadine: tra i 357 cittadini fermati figurano anche diversi soggetti con pregiudizi penali, mentre le verifiche sui 145 mezzi hanno portato alla contestazione di 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Parallelamente, gli accertamenti amministrativi hanno riguardato 5 esercizi pubblici dediti alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’intervento conferma la linea di presidio costante del territorio portata avanti dalle Forze dell’Ordine per garantire sicurezza e legalità alla comunità licatese.

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