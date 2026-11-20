L’Arma dei Carabinieri si prepara a celebrare domani, sabato 21 novembre, la sua Celeste Patrona, Maria “Virgo Fidelis”. La cerimonia religiosa si terrà alle ore 9:00 presso la Basilica della Beata Maria Vergine Immacolata di Agrigento. La Santa Messa sarà officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia.

La ricorrenza rappresenta un momento di profondo raccoglimento e memoria per l’intera istituzione: oltre alla devozione alla Vergine Fedele, proclamata patrona dell’Arma da Papa Pio XII nel 1949, saranno infatti commemorati l’85° anniversario dell’eroica Battaglia di Culqualber – combattuta in Africa Orientale nel novembre del 1941, per la quale la Bandiera dell’Arma fu insignita della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare – e la tradizionale “Giornata dell’Orfano”, dedicata alla vicinanza e al sostegno verso i figli dei militari caduti.

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