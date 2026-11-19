Un presidio più vicino ai cittadini per semplificare il rapporto con il gestore del servizio idrico. Aica (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) ricorda agli utenti che ad Agrigento è pienamente operativo lo sportello situato al Villaggio Mosè, in viale Leonardo Sciascia, attivato grazie alla convenzione siglata con EgoGreen. Il nuovo punto di riferimento sul territorio permette ai residenti di svolgere in presenza tutte le principali pratiche amministrative e commerciali senza doversi necessariamente spostare verso la zona industriale.

I servizi disponibili e gli orari di apertura. Presso gli uffici di viale Leonardo Sciascia gli operatori sono a disposizione per: presentare richieste di nuovi allacciamenti; gestire contratti di utenza e pratiche di voltura; richiedere la ristampa delle bollette; ricevere assistenza per i pagamenti e informazioni di carattere commerciale e amministrativo. Lo sportello del Villaggio Mosè è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario spezzato: dalle 9:00 alle 13:00 la mattina e dalle 15:00 alle 18:00 il pomeriggio.

La rete degli sportelli in città e in provincia. Con l’attivazione del punto al Villaggio Mosè, Aica punta ad ampliare la propria rete di assistenza per garantire una presenza capillare nei centri dell’Agrigentino. Nel capoluogo resta comunque attiva la sede centrale di via dell’Industria.

A livello provinciale, gli sportelli a disposizione dell’utenza si trovano nei seguenti comuni: Campobello di Licata: via T. Edison, 19; Canicattì: via D. Cirillo, 16 e via Regina Elena, 13; Favara: corso Vittorio Veneto, 76; Licata: corso Roma, 39; Naro: via Piave, 13; Porto Empedocle: via Milano, 42; Raffadali: via Nazionale, 94 e via Porta Palermo, 1; Ribera: via Riggi, 25; San Biagio Platani: corso Umberto I, 58; San Giovanni Gemini: corso Umberto I, 547; Sciacca: via Giuseppe Licata, 270 e via Scaglione, 354.

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