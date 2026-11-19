Un 45enne, disoccupato di Agrigento, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. Il provvedimento restrittivo, emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato eseguito dai militari della Compagnia dei Carabinieri cittadina.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna — anch’essa agrigentina e di poco più giovane dell’uomo — sarebbe stata costretta a vivere per diverso tempo in un clima di costante paura e sopraffazione. Le condotte contestate al 45enne descrivono un quadro fatto di insulti, aggressioni verbali e minacce, culminati in un grave episodio di violenza fisica.

Proprio il timore per la propria incolumità, di fronte al progressivo aggravarsi dei comportamenti dell’uomo, ha spinto la vittima a rompere il silenzio e a rivolgersi ai carabinieri per formalizzare la denuncia. La segnalazione ha attivato immediatamente le procedure di tutela previste per i reati di violenza domestica. I militari hanno raccolto tutti i riscontri necessari a ricostruire i singoli episodi e a confermare il racconto della donna, trasmettendo poi l’informativa all’Autorità giudiziaria.

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