I carabinieri della Stazione di Raffadali hanno incontrato 110 alunni delle sei classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”, accompagnati da circa 20 docenti. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri promosso dall’Arma per diffondere la cultura della legalità tra i più giovani. Con un linguaggio adatto all’età degli alunni, i militari hanno affrontato il tema del rispetto delle regole a partire dalle situazioni che i bambini vivono ogni giorno, a scuola, in famiglia e per strada.

Il confronto ha riguardato anche la cura dei beni pubblici e il rispetto degli spazi che tutti utilizzano. Una parte dell’incontro è stata dedicata alla prevenzione del bullismo. I carabinieri hanno spiegato come riconoscere comportamenti di prevaricazione e di esclusione, invitando gli alunni a prestare attenzione a chi ne è vittima e a parlarne con i genitori o con gli insegnanti. Il dialogo si è poi spostato sulla sicurezza in rete e sull’uso dei social network, con particolare attenzione alla condivisione dei dati personali, al cyberbullismo e ai rischi di adescamento online.

Nella seconda parte dell’incontro, svolta nel cortile dell’istituto, gli alunni hanno potuto osservare da vicino un’autoradio di servizio. I militari hanno risposto alle loro domande sull’equipaggiamento di bordo, sulle attività quotidiane di controllo del territorio e sul funzionamento del Numero Unico di Emergenza 112. La giornata si è conclusa con una foto di gruppo insieme ai carabinieri e agli insegnanti. Per l’occasione, gli alunni hanno mostrato un ricordo dell’incontro raffigurante lo stemma araldico dell’Arma.

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