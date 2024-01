Avrebbe avvicinato una donna che camminava in largo Gorizia, a Canicattì, e dopo averla spinta a terra, le ha scippato la borsa. La scena è stata notata da un poliziotto, libero del servizio, che ha inseguito e fermato il malvivente. Si tratta di un ventenne canicattinese, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rapina impropria. Sono stati gli agenti del Commissariato cittadino, ad occuparsi dell’attività investigativa, riuscendo in poco tempo a ricostruire le fasi della rapina, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, presenti in largo Gorizia e nelle strade circostanti. La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.