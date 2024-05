Agrigento affronta una serie di sfide decisive per mantenere viva la speranza di salvezza in Serie A2 Old Wild West. Questa sera giocherà contro Cento, una partita cruciale nella fase Salvezza. Dopo aver superato la Luiss Roma in classifica grazie alla vittoria contro Nardò, Agrigento deve recuperare 6 punti in 4 partite. Coach Pilot evidenzia la necessità di mantenere alta la concentrazione e vincere tutte le partite restanti, osservando anche i risultati degli altri scontri diretti. Anche Cento, dopo la sconfitta contro Latina, cerca di motivare i suoi giocatori per garantirsi la salvezza. Agrigento punta inoltre a un buon piazzamento che potrebbe favorire i ripescaggi. Nell’ultimo incontro, Agrigento ha avuto cinque giocatori in doppia cifra, dimostrando la forza del suo roster.