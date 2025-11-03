L’Atletico Agrigento cede di misura all’Atletico Gattopardo con il punteggio di 1-2, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. I biancazzurri hanno lottato con determinazione, ma non sono riusciti a ribaltare il risultato nonostante le diverse occasioni create nella ripresa. Un passo falso che lascia l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di poter ripartire da una buona prestazione collettiva. La sfida si è giocata nell’impianto Totò Russo di Aragona. Ph Nino Piraneo

