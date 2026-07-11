Unire il movimento fisico alla cura dello spirito, camminando al tramonto in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi della Sicilia, il tutto sotto il segno della solidarietà e della prevenzione. Sono questi gli ingredienti di “Onde Rosa”, l’evento che si è tenuto a Porto Empedocle, nato con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico femminile e far riflettere sull’importanza dell’equilibrio tra corpo e mente. L’iniziativa, che promette di coniugare sport, salute e supporto sociale, vanta la preziosa presenza del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) – Gruppo di Porto Empedocle.

I volontari del Cisom, guidati dal celebre motto “Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo” (Tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere), rappresentano una realtà fondamentale sia nelle grandi emergenze nazionali sia nel supporto quotidiano ai cittadini, e hanno da pochissimo tempo radicato la loro importante rete di solidarietà e professionalità proprio nel territorio empedoclino.

L’evento ha preso il via alle ore 19 con il raduno dei partecipanti presso il Piazzale Lido Azzurro. Il percorso è stato studiato per offrire un’esperienza rigenerante a stretto contatto con la natura e la storia locale: si è snodato inizialmente lungo la strada e la pista ciclabile in direzione della Villa Romana, per poi proseguire direttamente sulla spiaggia, accompagnando i passi dei partecipanti verso la maestosa e spettacolare cornice della Scala dei Turchi.

La camminata si avvalsa della formula “silent”: grazie al supporto di Silent Sicilia, i partecipanti indossavano speciali cuffie wireless, un espediente che permetterà di isolarsi dal caos esterno per concentrarsi sul proprio ritmo, sulla musica e sui contenuti proposti, trasformando la fatica del movimento in energia pura o in profondo relax.

I temi al centro dell’incontro. Non si è trattato di una semplice passeggiata, ma di un vero e proprio momento di crescita e consapevolezza. Durante l’evento si sono alternati focus tematici di grande rilevanza per la salute femminile, tra cui: Ormoni ed emozioni nel workout: come l’attività fisica influenza la nostra chimica interna e il tono dell’umore. Gestione del benessere psicofisico: strategie pratiche per ascoltare il proprio corpo e scaricare le tensioni quotidiane. L’evento ha visto inoltre la prestigiosa partecipazione della Psicopedagogista Cinzia Amoroso, che ha guidato i presenti in una riflessione profonda sulle dinamiche emotive legate al movimento e alla cura di sé.

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