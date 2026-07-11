È stato trovato morto, in contrada San Liborio, nei pressi del cimitero di Santa Margherita di Belice, il settantenne Giovanni Di Giovanna, del quale si erano perse le tracce dalla mattina di giovedì. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Il pensionato si era allontanato dalla propria abitazione senza portare con sé il telefono cellulare.

La denuncia presentata dai familiari aveva fatto scattare le ricerche, alle quali hanno preso parte carabinieri, vigili del fuoco e squadre del Dipartimento regionale della Protezione civile, impegnate anche con i droni. E questa mattina c’era stato un incontro, coordinato dalla Prefettura di Agrigento che si occupava del piano di ricerche, per fare il punto della situazione.

Nelle ore successive alla scomparsa i familiari avevano lanciato un appello rivolto a chiunque avesse notizie utili per ritrovarlo. Sulla salma saranno svolti gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Sciacca per chiarire le cause della morte. Al momento non è stato ancora deciso se sarà necessario procedere con l’autopsia.

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