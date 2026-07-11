La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo. A partire da lunedì, infatti, l’anticiclone di origine africana tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, favorendo l’arrivo di masse d’aria molto calde direttamente dal Nord Africa. L’aumento delle temperature sarà graduale tra lunedì e martedì, e raggiungeranno il picco attorno a metà settimana.

Un po’ ovunque i valori massimi potranno avvicinarsi ai 37-38 gradi, con punte di 39-40. Nell’Agrigentino le temperature oscilleranno tra i 34°C e i 37°C. A rendere particolarmente pesante la situazione sarà soprattutto l’umidità. Le temperature percepite potrebbero risultare superiori a quelle registrate dai termometri e, soprattutto durante le ore serali e notturne, il clima resterà particolarmente afoso.

Secondo le attuali elaborazioni meteorologiche, questa fase di caldo intenso potrebbe proseguire per diversi giorni, almeno fino alla seconda metà del mese.

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