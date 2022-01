Omicron tra i ragazzi, ritorno a scuola una “bomba” ad orologeria

In Sicilia ci sono stati tremila casi di Covid nel periodo delle feste tra gli alunni di elementari, medie e superiori. Il doppio della settimana prima. Sono gli effetti della variante Omicron. Mentre il Governo nazionale tira dritto sulla riapertura delle scuole il 10 gennaio, la Sicilia pare adesso più esitante, con il governatore Nello Musumeci che ieri è tornato a ipotizzare un rinvio: “Questi giorni fino a domenica ci consentiranno di valutare la variazione del numero dei contagi”. Il rientro in classe dopo la pausa natalizia si trasforma in una “bomba” ad orologeria. I più preoccupati sono i presidi siciliani. E poi ci sono anche parecchi docenti contagiati che non potranno rientrare in servizio. Anche se alcuni sindaci stanno già cominciando a prendere le contromisure, una delle quali, posticipando il ritorno in aula di una settimana, lunedì 17 gennaio.