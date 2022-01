“Non ho i soldi per fare la spesa”, i carabinieri fanno la colletta e gli portano la spesa

Ha chiamato il centralino della caserma dei carabinieri di Licata, ed al militare che gli ha risposto al telefono, ha raccontato di essere rimasto senza soldi, al punto da non avere nulla per sfamare il proprio figlioletto. “Aiutatemi, non ho più cibo a casa e non ho i soldi per fare la spesa”. I carabinieri si sono fatti raccontare la storia e non hanno perso tempo. Hanno raccolto, tra i militari della compagnia cittadina, una somma di denaro e nelle primissime ore del mattino di oggi hanno fatto la spesa per la famiglia in difficoltà. Hanno acquistato generi alimentari e glieli hanno portati, facendoli felici.