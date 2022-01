Casi Covid nel San Giovanni in Marignano: rinviata a data da destinarsi la partita con la Seap Dalli Cardillo Aragona

La Società Seap Dalli Cardillo Aragona comunica che la partita contro il San Giovanni in Marignano, inizialmente in programma per sabato 8 gennaio alle 20:30, non si giocherà. Il match è stato rinviato a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno del squadra San Giovanni in Marignano