Omicidio Totò Lupo: interrogatori per tutta la notte

I carabinieri cercano chi ha ammazzato Totò Lupo, il quarantacinquenne imprenditore favarese, freddato nel giorno di Ferragosto all’interno dello “Snack American Bar”, di via IV Novembre, con alcuni colpi di pistola al capo. Sono proseguiti per tutta la notte gli interrogatori di familiari e conoscenti della vittima. Procura di Agrigento, e Carabinieri di Agrigento e Favara stanno cercando di ricostruire il movente dell’omicidio, senza tralasciare nulla al caso.

Non è dunque chiaro se dietro al delitto ci siano delle questioni riconducibili ad alcune vicende giudiziarie in cui è rimasto coinvolto l’ex presidente del Consiglio comunale di Favara, o “semplicemente” strascichi di natura personale, collegati a contrasti economici. Sulla dinamica dell’agguato, il killer con molta probabilità avrebbe seguito la vittima, entrando in azione quando l’ha vista entrare all’interno bar. Bar diventato una sorta di “trappola” mortale per l’imprenditore.