“La comunità è sotto choc per quanto accaduto. Sembra di essere tornati agli anni Novanta, quando i killer colpivano in pieno centro. Speriamo davvero che questo omicidio non segni un drammatico ritorno al passato. Lupo era un giovane solare, sempre sorridente, era soprattutto padre di due figli”. Lo ha detto Anna Alba, fino al 4 agosto scorso sindaco di Favara, a poche ore dall’agguato all’imprenditore Salvatore Lupo, ex presidente del Consiglio comunale legato al centro destra.