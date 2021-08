Tragico ferragosto, accusa malore e annega

Si è sentito male, probabilmente ha avuto un infarto mentre era in acqua, e dopo l’intervento dei soccorsi non ce l’ha fatta. Un settantaseienne di Palma di Montechiaro, Giovanni Gallo, di Palma di Montechiaro, è annegato nella giornata di Ferragosto nel mare di contrada “Ciotta”.

Sul posto, scattato l’allarme, s’è precipitata prima un’autoambulanza del 118, e poi l’elisoccorso. I sanitari hanno messo in atto tutte le pratiche rianimatorie, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Della tragedia si stanno occupando i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro,