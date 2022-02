Omicidio in piazza, ucciso un giovane. Arrestato il killer: è stato il papà

Omicidio in Piazza Progresso, in pieno centro cittadino, a Raffadali. La vittima è un giovane del posto, Vincenzo Gabriele Rampello, di 24 anni, freddato sotto le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, funzionanti 24 ore su 24, installate dall’Amministrazione comunale. Esplosi diversi colpi di pistola a distanza ravvicinata. L’assassino è poi scappato. A terra sono stati ritrovati 9 bossoli. Sul posto i carabinieri della Stazione di Raffadali e del nucleo Operativo della Compagnia di Agrigento. Poco più tardi i militari dell’Arma hanno fermato e arrestato l’assassino, mentre stava per prendere un autobus di linea. Il presunto assassino è il padre del ragazzo, Gaetano, un poliziotto in servizio al reparto Mobile di Catania.