Ritrovata ragazza scomparsa nell’Agrigentino, era a Catania con un amico

E’ stata ritrovata in un paesino della provincia di Catania la giovane maggiorenne di Canicatti’ (Ag) che era scomparsa da due giorni. Sono stati i carabinieri della locale compagnia, coordinati dal maggiore Luigi Pacifico, a trovare la pista che gli ha permesso di rintracciarla poco fa. La giovane sta bene ed e’ a casa di un coetaneo che aveva conosciuto su Facebook e al quale i militari dell’Arma sono risaliti grazie all’esame del ‘traffico social’ sul telefono cellulare della giovane che, secondo quanto accertato dagli investigatori, si sarebbe allontanata volontariamente da casa.

Ritrovata in ottima salute la ventiduenne scomparsa da casa:

Siamo lieti di comunicarvi il buon esito delle ricerche di Eleonora Falcone, la giovane scomparsa nelle scorse ore.

E’ quanto ci ha comunicato il Maggiore dei Carabinieri, Luigi Pacifico, Comandante della Compagnia di Canicattì.

La ragazza, allontanatasi volontariamente da casa, si trova attualmente in provincia di Catania presso l’abitazione di un amico, dove è stata rintracciata dai Carabinieri che l’hanno ininterrottamente cercata. Rassicuriamo sulle sue ottime condizioni di salute.

Allo stato attuale Eleonora si trova a colloquio con i carabinieri, prontamente giunti, e non si esclude che la ragazza possa voler fare ritorno quanto prima alla sua abitazione.

Il sindaco Vincenzo Corbo e tutta l’Amministrazione Comunale si congratulano con l’Arma per il brillante esito dell’operazione.