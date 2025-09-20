Scoppia una lite nel locale dove lavora e viene ucciso a coltellate. Omicidio in Germania. Un 33enne di Licata, Massimo Cammilleri, è morto dopo essere stato accoltellato sabato mattina nella città di Kreuztal, un paese di circa 30mila abitanti nella Renania settentrionale. Il giovane è deceduto nell’ospedale dove era stato ricoverato dopo la terribile aggressione. La polizia tedesca ha arrestato un sospettato. Si tratta di un ventottenne tedesco che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe anche un conoscente della vittima. Non si conoscono i motivi ma alcuni testimoni avrebbero riferito agli investigatori di una discussione tra i due ragazzi fino all’aggressione con un coltello. La salma dell’emigrato licatese tornerà in Italia dopo l’autopsia.

