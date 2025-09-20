Sono 150 le persone, tra siciliani e provenienti da altre località Italiane e di Paesi stranieri, che si sono radunate, a partire dalla scorsa notte, tra le contrade “Pianagrande” e “Verdura” in territorio di Ribera per dare vita a un rave party abusivo. Nella zona sono presenti una sessantina di mezzi, fra cui furgoni, camper e fuoristrada. Dopo le segnalazioni, questa mattina, sul posto sono intervenuti una cinquantina tra polizia, carabinieri e finanzieri. Le Forze dell’Ordine stanno cercando di sgomberare la zona senza bisogno di ricorre alle maniere forti. Quasi tutti i partecipanti sono stati già identificati. Tutti quanti, verosimilmente, verranno denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Le ipotesi di reato, in concorso, sono invasione di terreni e spettacolo senza licenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp