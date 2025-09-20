Quattro giovani sono rimasti feriti, nella notte, lungo la statale 640, alla rotonda degli Scrittori, in territorio di Agrigento. Il conducente di un’Alfa Romeo Giulietta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro la rotatoria. Non è il primo episodio del genere che avviene in questo specifico tratto di strada. Nell’abitacolo viaggiavano 4 giovani, tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versano in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile. E i militari hanno eseguito i rilievi e avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dei fatti.

