Panini Comics in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, creatore del celebre Commissario Montalbano, ricorda il grande scrittore di Porto Empedocle con una doppia proposta ispirata al suo universo narrativo. Sul numero 3640 del settimanale Topolino, disponibile nelle edicole a partire da oggi, mercoledì 27 agosto, tornano le avventure di Topalbano con la storia inedita Topolino e la voce del mandorlo, scritta da Francesco Artibani con la matita di Giampaolo Soldati.

E a partire da giovedì 4 settembre, nelle librerie e fumetterie arriva un’edizione di speciale delle indagini del commissario Topalbano, dove il fumetto disneyano, si ispira alle atmosfere create dal grande scrittore agrigentino e le vicissitudini di Salvo Montalbano, il celebre personaggio letterario e televisivo nato dalla sua penna, con il simpatico commissario con le “orecchie da Topo”.

Il volume raccoglie la nuovissima avventura Topolino e la voce del mandorlo, e il suo prequel, Topolino e il ferro di Orlando, entrambe firmate da Francesco Artibani e Giampaolo Soldati. Un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo di Andrea Camilleri.

