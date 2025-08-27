Divieto di avvicinamento, di frequentazione degli stessi luoghi e di comunicazione con la persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il gip del tribunale di Agrigento, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica della Città dei templi, ha firmato una misura cautelare personale nei confronti di un impiegato di 45 anni di Casteltermini.

L’uomo è accusato di aver insultato, minacciato e picchiato la moglie nel corso degli anni. La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna che, dopo aver sopportato i soprusi, ha deciso di raccontare tutto. Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Cammarata. Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittima di violenza.

