Omaggio a Stevie Wonder: il 13 aprile al “Pirandello” il concerto di Fabrizio Bosso

Al teatro “Pirandello” di Agrigento, il prossimo 13 aprile, alle 21.30, arriva il trombettista Fabrizio Bosso, in scena con un concerto che porta il nome del suo ultimo album «We Wonder», uscito nel settembre 2022. “In occasione del compleanno di Stevie Wonder, il 13 maggio dell’anno scorso – scrivono gli organizzatori – Bosso gli ha reso omaggio pubblicando la sua versione, in quartetto, di «Overjoyed», nuovo singolo per Warner Music. Poi è arrivato l’album interamente dedicato al musicista e compositore americano”.