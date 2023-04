Premio Karkinos, ultimo incontro della commissione scientifica

Ultimo incontro della commissione scientifica della settima edizione del Premio Karkinos 2023.

“Per arrivare lontano, bisogna lavorare in gruppo, – afferma il Direttore Artistico Carnelo Cantone – e lo splendido team, unitamente alla commissione scientifica ancora una volta ha saputo offrire il meglio delle eccellenze locali che, spendendosi per il nostro territorio, hanno dato lustro a tutta la collettività. Grazie al lavoro certosino di queste persone speciali, anche quest’anno siamo cresciuti moltissimo sulla qualità dei premiati. Ciò che vedrete sabato 20 maggio al Teatro Pirandello – assicura Cantone – è frutto di un qualificato lavoro di ricerca e selezione, svolto da una impeccabile e collaudata macchina organizzativa.Ad ognuno di loro va tutta la mia stima ma soprattutto la mia gratitudine per avermi dato il privilegio di averli accanto nella vita e di regalarmi da tanto tempo il piacere di lavorare in un ambiente sereno e stimolante.”