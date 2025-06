L’evento conclusivo dell’ottava stagione del Teatro da Camera d’autore, che si terrà venerdì 20 giugno 2025 alle ore 18 presso la Saletta Teatro del Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento, è dedicato a una performance dal titolo “Piazza Italia remember?”, omaggio all’attività artistica del maestro Michele Guardì, figura poliedrica di narratore, poeta, autore teatrale e regista televisivo.L’evento rappresenta il 61° spettacolo ospitato sul palco del Circolo Empedocleo, che negli anni si è consolidato come uno dei più importanti spazi di riferimento artistico e culturale della città di Agrigento.La performance prevede un’azione scenica da camera che unisce recitazioni, inserti video e musica, con una conversazione condotta da Mario Gaziano che guiderà il pubblico attraverso le molteplici e multiformi espressioni artistiche e letterarie di Guardì. L’incontro sarà dunque un viaggio tra televisione, teatro, letteratura e memoria, valorizzando la carriera di un autore che ha saputo attraversare con successo diversi linguaggi artistici.Michele Guardì, originario di Casteltermini (AG), è noto soprattutto per aver ideato e diretto format televisivi di grande successo come I fatti vostri, Scommettiamo che…? e Unomattina, programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana e lanciato numerosi conduttori di successo. Oltre all’attività televisiva, Guardì si è distinto come autore teatrale e scrittore, con pubblicazioni di romanzi e testi teatrali.La direzione artistica della stagione è affidata a Giuseppe Adamo e Mario Gaziano

