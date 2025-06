Non solo pizza: a San Leone arriva il primo smash burger firmato Pistritto

San Leone, località balneare di Agrigento, si prepara a diventare la nuova capitale del smash burger grazie all’intraprendenza di Carmelo Pistritto, noto pizzaiolo già celebre per le sue pizze “fronte mare”. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue creazioni nella storica pizzeria di via Nettuno, Pistritto aprirà a luglio la sua terza attività, a pochi passi dal suo attuale locale, in un nuovo spazio che, grazie a una ristrutturazione completa, ospiterà il primo smash burger della provincia.

Il progetto segna una nuova sfida per Pistritto, che ha già lasciato il segno nella scena gastronomica grazie alle sue partecipazioni a eventi di grande prestigio, come “Casa San Remo” e l’area food vips del Concerto dell’1 maggio a Roma, in Piazza San Giovanni. Con la sua visione innovativa, il pizzaiolo decide ora di allargare l’offerta gastronomica di San Leone, portando nella città non solo la tradizione della pizza, ma anche un nuovo format che punta a stupire con un smash burger di qualità.

Il locale, che si affaccia sul mare, verrà completamente rinnovato per offrire un’esperienza unica ai clienti. “A San Leone non ci sarà solo pizza”, afferma Carmelo Pistritto, “ma anche smash burger, un piatto che si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia e che sono certo troverà il suo posto qui, nel cuore di un lido che attira ogni anno migliaia di turisti.”

Con questo nuovo progetto, Pistritto conferma ancora una volta la sua natura coraggiosa e visionaria, pronto a lanciare una proposta gastronomica innovativa nel panorama culinario agrigentino, segnando una nuova evoluzione del concetto di ristorazione balneare. Il primo smash burger di San Leone è pronto a diventare una nuova attrazione per i visitatori e i residenti della zona.

Lo smash burger è un tipo di hamburger caratterizzato dalla tecnica di preparazione in cui la carne viene “schiacciata” direttamente sulla piastra o sulla griglia durante la cottura. Questo metodo consente di ottenere una crosticina croccante all’esterno, mantenendo però il cuore della carne succoso e saporito. La carne di solito viene utilizzata in piccole polpette, che poi vengono schiacciate con una spatola o un altro utensile poco dopo essere posate sulla piastra. Questo processo permette alla carne di caramellarsi grazie al contatto diretto con la superficie calda, accentuando il sapore. Il smash burger è spesso accompagnato da ingredienti semplici ma saporiti, come formaggio cheddar fuso, cipolle, lattuga, pomodoro, e salse varie, ma l’accento è sempre posto sulla carne, preparata con una tecnica che la rende particolarmente gustosa e ricca di sapore.

