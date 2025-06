Lascia l’auto, una Audi A4, posteggiata a pochi passi da casa e, l’indomani mattina, non la ritrova più. Ladri in azione a Campobello di Licata. A restare a piedi è stato un operaio di 61 anni. Un campobellese che ha già formalizzato denuncia alla Stazione dei carabinieri. Il danno non è risultato coperto da apposita polizza assicurativa. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di stabilire che fine possa aver fatto la macchina.

