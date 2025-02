CANTO LIBERO – OMAGGIO A BATTISTI E MOGOL: UNA SERATA DI MUSICA ED EMOZIONI AL PALAFORUM G. BELLAVIA

Sabato 1° marzo il PALAFORUM G. Bellavia ospiterà la terza attesissima data del calendario invernale: “CANTO LIBERO – Omaggio a Battisti e Mogol”, uno spettacolo unico dedicato a due giganti della musica italiana. Sarà una serata ricca di emozioni, un viaggio attraverso i più grandi successi di Lucio Battisti e Mogol, per rivivere insieme le canzoni che hanno fatto la storia della nostra musica.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, con arrangiamenti curati e interpretazioni appassionate che renderanno omaggio al leggendario sodalizio artistico tra Battisti e Mogol. Sul palco si esibiranno 10 grandi musicisti, che con il loro talento e la loro energia regaleranno al pubblico uno spettacolo indimenticabile.

La stagione in corso del PALAFORUM ha già visto la presenza di artisti di grande calibro, tra cui Edoardo Bennato e Fabio Concato, entrambi rimasti piacevolmente affascinati dalla struttura, dall’ottimo ritorno acustico che essa offre, dai servizi e dall’allestimento. Il PALAFORUM G. Bellavia si conferma così un luogo ideale per eventi di questo livello, capace di offrire a pubblico e artisti un’esperienza unica e coinvolgente.

Ricordiamo al pubblico che il PALAFORUM G. Bellavia è dotato di tutti i servizi necessari per garantire una serata confortevole e piacevole, tra cui un comodo parcheggio adiacente alla struttura e un bar interno per un momento di ristoro. In occasione degli eventi già ospitati, il pubblico ha potuto apprezzare anche l’entrée di benvenuto offerto dalla Corona Distribuzione, con un elegante bicchiere di spumante. Un gesto che ha contribuito a creare un’atmosfera calda e conviviale, lasciando a tutti un ricordo piacevole e confermando la nostra attenzione verso ogni dettaglio.

Restano gli ultimissimi biglietti disponibili, acquistabili su Ticketone oppure presso la biglietteria dello Sport Village.

Non perdete questa occasione speciale per lasciarvi trasportare dalla magia della musica di Battisti e Mogol. Vi aspettiamo numerosi!

