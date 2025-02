Otre venti cittadini condannati. Dopo che le forze di Polizia giudiziaria, sensibilizzate per contrastare l’indecoroso fenomeno, hanno potenziato i controlli sull’abbandono dei rifiuti lungo il ciglio della strada, sono più di 20, ad oggi, le persone condannate. Lo rende noto il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Gli incivili individuati come responsabili sono stati raggiunti da decreti penali di condanna, alcuni dei quali ancora in corso di notifica, per una contravvenzione media di 2.500 euro “a testa”. Non è finita qui. Il contrasto sull’indecoroso e vergognoso fenomeno andrà ancora avanti senza sosta.

