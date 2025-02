Un incendio ha devastato un escavatore, che era parcheggiato all’interno di un fondo agricolo di contrada “Ferravia” agro del Comune di Bivona, dove il giorno precedente era stato utilizzato per l’esecuzione di alcuni lavori per conto terzi. Il mezzo è di proprietà di una ditta impegnata nel settore del movimento terra, con sede a Cianciana, il cui titolare è un imprenditore del posto. I danni ammontano, da una prima stima, a circa 10.000 euro, purtroppo, non coperti da assicurazione. Se fosse confermato il dolo, quel che resta da chiarire, e per questo sono al lavoro gli investigatori dell’Arma, è il movente del gesto.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando gli indizi messi assieme dai carabinieri della Stazione di Cianciana, saranno in grado di fornire indicazioni più precise. Quel che è certo è che è arrivata una chiamata di un operaio dell’impresa con la segnalazione di un incendio che nel corso della notte aveva distrutto l’escavatore. Immediate hanno preso il via le indagini dei militari dell’Arma. La Procura, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo.

