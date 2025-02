Sabato 1° marzo, alle ore 17:00, nei locali del Centro Culturale Pier Paolo Pasolini, si terrà un incontro promosso dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dall’Alleanza Verdi Sinistra, con l’obiettivo di costruire un’aggregazione stabile delle forze progressiste in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’incontro è aperto ad ambientalisti, associazioni culturali, movimenti civici, partiti e sindacati, con l’intento di mobilitare una rete ampia e plurale che vuole proporre una visione alternativa per il governo della città. Un appuntamento che punta a superare le divisioni, aggregando esperienze e competenze per contrastare quella che gli organizzatori definiscono “malamministrazione della destra”.

In un comunicato si sottolinea che Obiettivo principale dell’incontro quello di strutturare un percorso comune che possa condurre alla formazione di una squadra di amministratori e all’individuazione di un candidato sindaco condiviso.

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti politici, sindacali e dell’associazionismo locale, di diverso genere (partiti tradizionali, ambientalisti, centri culturali, cattolici di sinistra, una organizzazione no-profit per la tutela di alberi, foreste, giardini, persino un patronato e un gruppo giovanile che gestisce eventi in un piccolo bar in una piazza cittadina). Realtà con identità e consistenza diversa ma che condividono perlopiù l’impegno a ribaltare l’attuale situazione politica agrigentina che vede il centro-destra al potere.

In evidenza la partecipazione come relatore della dirigente locale di Italia Viva che nel precedente incontro aveva abbandonato i lavori dopo uno diverbio con i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle. L’incontro non vede tra gli organizzatori il partito di Renzi, che stando a quanto annunciato dalla stessa Roberta Lala dovrebbe presentarsi alle prossime elezioni amministrative con una lista civica e quindi non in una lista della sinistra unita.

L’incontro sarà introdotto da Maria Serena Rizzo, rappresentante del Circolo PD Vittoria Giunti, e coordinato da Nino Cuffaro, segretario dello stesso circolo.

Interverranno, tra gli altri:

Mario Aversa (APC)

Antonio Barone (Comitato territoriale ARCI Agrigento)

Mimmo Bruno (CONALPA)

Alfonso Buscemi (CGIL)

Ida Carmina (Deputato nazionale M5S)

Gabriella Cipolla (AMPA-API-ADILA)

Pasquale Cucchiara (Sinistra Italiana)

Daniele Gucciardo (Legambiente)

Giovanna Iacono (Deputato nazionale PD)

Roberta Lala (Italia Viva)

Alessio Lattuca (Movimento per la sostenibilità)

Maurizio Masone (Centro Culturale Pasolini)

Angelo Piraneo (Comboniani Laici)

Nino Randisi (I Socialisti)

Massimo Raso (ANPI)

Federico Neri (Scaro Café)

Antonella Ingianni (Co-portavoce regionale Europa Verde Sicilia)

Le conclusioni saranno affidate a Sergio Lima, della Segreteria Regionale del PD.

L’agenda politica dell’incontro sarà incentrata su temi cruciali per lo sviluppo della città, tra cui:

Sostenibilità ambientale e tutela del territorio, con particolare attenzione al ruolo di Legambiente e delle associazioni ecologiste presenti.

Diritti sociali e lavoro, con il contributo di rappresentanti della CGIL e di altre realtà sindacali.

Inclusione e partecipazione civica, per garantire una governance realmente rappresentativa delle istanze cittadine.

Cultura e innovazione, come strumenti di rilancio per Agrigento e il suo patrimonio storico.

L’obiettivo è costruire una piattaforma condivisa che possa trasformarsi in un vero e proprio programma di governo per la città.

L’incontro del 1° marzo rappresenta un primo passo di un processo più articolato. Seguiranno gruppi di lavoro e tavoli tematici finalizzati a coinvolgere attivamente cittadini e associazioni nella definizione di strategie e proposte concrete.

La logica conclusione di questo percorso sarà l’individuazione di una squadra di amministratori e di un candidato sindaco che sia espressione dell’intero schieramento. La personalità che al momento ha più chances per diventare il candidato sindaco della sinistra progressista è certamente Nino Cuffaro che tra l’altro è anche riuscito a mettere attorno allo stesso tavolo Roberta Lala di Italia Vivae Ida Carmina, parlamentare del Movimento Cinque Stelle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp