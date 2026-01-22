Sono 33 milioni e 600 mila euro l’ammontare dei danni provocati dal passaggio del ciclone Harry ad Agrigento e provincia. I dati sono stati forniti dalla Regione Siciliana e dalla Protezione civile regionale. I danni maggiori sono stati riscontrati lungo tutta la fascia costiera: da Licata, passando per Agrigento, fino a Sciacca.

Questi i numeri: viabilità e servizi a rete 10 milioni di euro; attività commerciali, produttive e balneari 2.800.000 euro; infrastrutture portuali 12.000.000 di euro; edilizia pubblica 1.500.000 euro; insediamenti ed edilizia residenziale 800.000 euro; dissesti idrogeologici 1.000.000 di euro; ristori danni beni mobili 1.000.000 di euro; altro 4.500.000 di euro.

Nel frattempo dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per il maltempo che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio ha investito la Sicilia. I danni provocati dal ciclone Harry nell’isola sono 740 milioni. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani. Ieri si parlava di 500 milioni ma sono arrivati dati più aggiornati. Salvo Cocina, già capo della protezione civile, è satto nominato commissario regionale. La giunta ha stanziato i primi 70 milioni per le emergenze. Poi chiederà a Roma gli altri fondi per la ricostruzione. Schifani ha aggiunto che per la fase della ricostruzione proporrà la nomina di un commissario che agisca in deroga alle norme tagliando le rituali procedure.

Non è esclusa l’erogazione di ristori per le perdite economiche delle attività commerciali e degli operatori turistici. La giunta regionale valuta anche l’ipotesi di credito agevolato e sospensione dei tributi.

«Stiamo affrontando le conseguenze di un evento senza precedenti, il più violento che abbia colpito la Sicilia negli ultimi anni – ha detto Schifani nel corso di un incontro con i giornalisti -. Sono molto preoccupato, in quanto siciliano, ma ce la metteremo tutta per superare l’emergenza nel più breve tempo possibile. Vigilerò personalmente su ognuna delle attività che dovremo svolgere e, in particolare, sulla celerità con cui saranno liquidate le risorse. Faremo ancora rete, come abbiamo fatto dal momento in cui abbiamo ricevuto le prime previsioni meteo. Il sistema di Protezione civile ha funzionato e ci ha permesso di tutelare l’incolumità delle persone. Grazie a questo grande lavoro, non abbiamo registrato vittime. Le Istituzioni non mancheranno di far sentire ancora la propria vicinanza ai cittadini e comincerò già da domani, in prima persona, con i primi sopralluoghi nei territori più colpiti». Le province più colpite: Catania (244 milioni di euro), Messina (202,5 milioni di euro) e Siracusa (159,8 milioni di euro).

