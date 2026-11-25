I carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca hanno arrestato un 28enne di Ribera, fino a questo momento incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari dell’Arma nell’abitazione del giovane. All’interno dell’immobile, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 112 grammi di cocaina e 37 grammi di hashish.

Nel corso del controllo sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione e diverse buste utilizzate per il confezionamento delle singole dosi, elementi che hanno confermato l’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, per il 28enne è scattato l’arresto.

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