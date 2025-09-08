Il Libero consorzio comunale di Agrigento riceverà 4,7 milioni di euro, che consentiranno di rifare l’asfalto nei tratti più danneggiati, mettere in sicurezza i versanti a rischio, realizzare barriere e rotatorie, installare illuminazione e segnaletica, oltre ad altri interventi indispensabili. Ad annunciarlo è l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino. E’ stato infatti approvato dalla Giunta regionale siciliana il piano di riparto dei 55 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Le risorse, suddivise tra i liberi consorzi comunali e le città metropolitane secondo criteri oggettivi, serviranno a interventi di rifacimento del manto stradale, consolidamento dei versanti, manutenzione delle barriere, realizzazione di rotatorie, nuova illuminazione e segnaletica.

“Con questo provvedimento – dice l’assessore Savarino – diamo risposte concrete a un’esigenza che i cittadini manifestano da anni: strade più sicure e finalmente percorribili. Non risolveremo tutte le criticità, ma questi fondi si aggiungono a quelli Fsc già stanziati dal collega Aricò. Avviamo così un percorso chiaro: la Regione sostiene i territori con risorse certe e immediatamente utilizzabili, ponendo particolare attenzione alle strade provinciali, abbandonate da chi aveva cancellato l’ente con un colpo di spugna. Strade migliori significano comunità più forti e sviluppo per la nostra terra”.

