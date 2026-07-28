In piazza Dante si è svolta la manifestazione “Olio alla lucerna”, promossa dall’Unità pastorale “Santa Maria dei Tre Re” e dal comitato Madonna della Mercede con il patrocinio del Comune. Interventi di magistrati, medici e rappresentanti delle istituzioni per celebrare la figura del professionista.

ARAGONA. La comunità di Aragona ha reso omaggio alla figura del dottor Francesco Geraci, nel centenario della sua nascita, con la manifestazione “Olio alla lucerna”, ospitata lunedì sera in piazza Dante, alla Mercede. L’iniziativa, promossa dall’Unità pastorale “Santa Maria dei Tre Re” e dal comitato Madonna della Mercede, con il patrocinio del Comune di Aragona, ha richiamato cittadini, autorità e rappresentanti del mondo delle professioni per ricordare il medico che ha lasciato un’impronta significativa nella vita della comunità aragonese.

I saluti istituzionali

La serata si è aperta con l’intervento del sindaco Giuseppe Pendolino, seguito dall’introduzione di don Angelo Chillura, arciprete di Aragona, che ha sottolineato il valore umano e professionale della figura di Francesco Geraci.

Gli interventi

Nel corso dell’incontro si sono alternati i contributi di Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta; Alfonso Pinto, magistrato della Corte d’Appello di Palermo; Pina Rizzo, autrice; Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Agrigento; Antonio Liotta, medico ed editore; Carmelo Vitello, medico, e Francesco Virone, sindacalista.

A coordinare gli interventi è stato il giornalista Luigi Mula, che ha guidato il confronto dedicato al ricordo del professionista, ripercorrendone il profilo umano, l’impegno civile e il contributo offerto alla comunità aragonese.

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